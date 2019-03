Apre a Rimini un negozio speciale: ‘La bottega del risparmio energetico’

Attualità

Rimini

| 10:21 - 02 Marzo 2019

Risparmio energetico.

Un “negozio” del tutto speciale in cui i cittadini potranno trovare informazioni e notizie per risparmiare su gas e metano o aumentare l’efficienza energetica delle proprie abitazioni, è la “Bottega del risparmio energetico” che, promossa da Comune di Rimini e Ordine degli Ingegneri, aprirà i battenti lunedì 4 marzo in Corso d’Augusto al civico 167 ad angolo con via Gambalunga.

Dietro al bancone “commessi” del tutto speciali, i tecnici del Comune e gli ingegneri a disposizione dei cittadini con articoli del tutto speciali come i temi dell’efficienza, del risparmio energetico delle nostre abitazioni e del costruire ecosostenibile.

Ai cittadini sarà così spiegato nei particolari perché consumare meno gas-metano è l’unica strada per vivere meglio e per salvare l’ambiente dal surriscaldamento globale, dai cambiamenti climatici e dall’inquinamento; presentate le migliori tecnologie per aumentare il comfort abitativo e diminuire la bolletta energetica; come accedere agli sgravi fiscali e ai contributi statali per gli interventi di riqualificazione energetica; o spiegato la differenza fra un APE (l’Attestato di Prestazione Energetica) e una diagnosi energetica.

La bottega rimarrà aperta per due settimane da lunedì 4 a venerdì 15 marzo nelle giornate di lunedì, martedì e giovedì dalle 17,30 alle 19; mercoledì e venerdì dalle 10,30 alle 12.

Lunedì 4 marzo dalle 17,30 si parlerà del ruolo del progettista nell'edificio efficiente e le misure incentivanti per gli interventi di efficientamento energetico.

Martedì 5 marzo dalle 17,30 si parlerà di come costruire ecosostenibile e quali sono i progetti dei efficentamento energetico negli edifici pubblici.

Mercoledì 6 marzo dalle 10,30 si parlerà degli edifici ad energia quasi zero - NZEB e dei condomini sostenibili.

Giovedì 7 marzo dalle 17,30 si parlerà di come costruire ecosostenibile e quali sono i progetti dei efficientamento energetico negli edifici pubblici.

Venerdì 8 marzo dalle 11,30 si parlerà di come riqualificare l'esistente per dare un futuro al presente e le misure incentivanti per gli interventi di efficientamento energetico.

Lunedì 11 marzo dalle 17,30 si parlerà della prestazione energetica degli edifici e dei condomini sostenibili.

Martedì 12 marzo dalle 17,30 si parlerà di come riqualificare l'esistente per dare un futuro al presente e quali sono i progetti dei efficientamento energetico negli edifici pubblici. Mercoledì 13 marzo dalle 10,30 si parlerà degli edifici ad energia quasi zero - NZEB e delle misure incentivanti per gli interventi di efficientamento energetico. Giovedì 14 marzo dalle 17,30 si parlerà di come costruire ecosostenibile e le misure incentivanti per gli interventi di efficientamento energetico. Le scuole, le associazioni, i comitati e i gruppi possono richiedere un appuntamento durante il quale verrà loro illustrato lo specifico argomento richiesto.

Info: energia@comune.rimini.it 0541704814 – 0541704734