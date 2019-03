Faina impiccata a un albero a Saludecio, denunciato pensionato

Cronaca

Rimini

| 08:54 - 02 Marzo 2019

Carabinieri Forestale.

Si sono concluse le indagini sull'uccisione di una faina a Saludecio (QUI la notizia): a gennaio 2018 un giovane esemplare venne trovato impiccato a un albero di olivo, al centro di una rotatoria stradale. I carabinieri della Forestale hanno denunciato alla Procura della Repubblica un pensionato della zona per il reato di uccisione di animale.

La faina era stata prima avvelenata e poi impiccata, come nel caso del lupo appeso a una pensilina del bus a Coriano, sempre in provincia di Rimini. Per quel fatto, novembre 2017, la Forestale denunciò due pastori identificati anche grazie a complesse indagini scientifiche.