Il matrimonio lampo di Vale e Sveti, arriva il sì a Pennabilli

Attualità

Pennabilli

| 06:30 - 04 Marzo 2019

Valentino e Svetlana con l'auto sportiva nella piazza di Pennabilli, sotto nella gallery con il sindaco Giannini.

Una storia che sembra uscita da un libro di fiabe. Valentino Venturini è un giovane trentaquattrenne di Belvedere, residente a Pennabilli che da anni cercava senza sosta la sua anima gemella . La voleva assolutamente con caratteristiche nordiche , bionda, occhi azzurri, russa. Amici e parenti cercavano di dissuaderlo e convincerlo a cercare anche fra le ragazze “nostrane “. Ma lui non ha mai ascoltato chi voleva convincerlo ad accontentarsi e dopo lunghi anni di ricerche in lungo e in largo a settembre del 2018 ha trovato la ragazza dei suoi sogni in Germania. E ha tutte le caratteristiche cercate da Valentino: Svetlana viene dalla Siberia ma il suo nonno paterno è italiano e di cognome fa Filippi. Così anche i parenti sono più tranquilli. È una relazione a distanza, ma anche se appena nato l’amore fra Valentino e Svetlana è solido e appassionato, al punto che ben presto decidono di far uscire le pubblicazioni nel comune di Pennabilli, pur senza decidere la data. Ma, forse complice la festa degli innamorati, la settimana prima di San Valentino Valentino al telefono propone alla ragazza di sposarsi il 15 febbraio, il venerdì successivo, quando lei sarà arrivata in Italia . Svetlana, pensando a un scherzo, risponde di sì . E lui comincia i preparativi. Solo due giorni prima di partire dalla Germania per venire a trovare il fidanzato lei scopre che il matrimonio si farà sul serio. E così il giorno dopo San Valentino lo sposo arriva al piazzale del comune di Pennabilli a bordo di un macchinone sportivo che attira l’attenzione dei piccoli alunni della scuola elementare adiacente. Incuriositi i ragazzi si sono affacciati alle finestre per salutare e fare gli auguri agli sposi e soprattutto per ammirare l’ auto, davvero rara a vedersi in un piccolo comune montano. E poi arriva Svetlana, incantevole nel suo abito turchese da regina dei ghiacci. Nonostante i pochi giorni di preparativi è tutto a posto . C’è un unico problema: le fedi non sono ancora pronte, il gioielliere non può fare miracoli . La sorella dello sposo rimedia prestando la sua fede alla sposa e quella del nonno a Valentino. Così anche la tradizione di indossare qualcosa di prestato è salva. E così davanti al sindaco di Pennabilli Valentino e Svetlana si giurano amore eterno. E come in ogni fiaba che si rispetti auguriamo loro che il finale sia “ e vissero per sempre felici e contenti “