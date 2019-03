Basket C Silver, i Titans domenica (ore 18) di scena sul parquet della capolista Urbania

Sport

Repubblica San Marino

| 18:35 - 01 Marzo 2019

La squadra dei Titans impegnata domenica ad Urbania.





Torna il girone umbro-marchigiano di C Silver e tornano anche i nostri Titans, che sono attesi a un test per nulla semplice in casa della capolista Urbania. I marchigiani sono primi assieme ad Assisi e Todi, con Recanati solo due punti dietro: va da sé che la lotta nelle ultime quattro giornate sarà serrata, anche per il primato oltre che per playoff e playout. Si gioca domenica 3 alle 18.



“Ci siamo complicati la vita nell’ultima partita con la Taurus Jesi – commenta coach Massimo Padovano -. Obiettivi? Ci sono sempre, ma è meglio focalizzarci prima su noi stessi, su quello che dobbiamo fare. In queste due settimane di lavoro ci siamo allenati proprio su questo”



Il livello di difficoltà della sfida di domenica è alto…

“Partita molto difficile, ma già in altre occasioni, quando il test era severo, siamo riusciti a esprimerci con buona scioltezza mentale mettendo insieme discrete partite. Siamo a due punti dai playoff e due punti sopra i playout, ma non bisogna mettersi a fare calcoli. Dobbiamo giocare e basta”



Come valuti Urbania?

“Squadra esperta e solida, con giocatori navigati che sanno quello che vogliono. Sotto Ochereobia si fa sentire, ma anche a livello di esterni sono parecchio competitivi. Dovremo sicuramente dare il meglio di noi stessi”