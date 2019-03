Cronaca

Rimini

| 17:32 - 01 Marzo 2019

E’ stato espulso, nella giornata di venerdì, con esecuzione da parte degli agenti della Polizia di Stato di Rimini, il cittadino albanese di 34 anni tratto in arresto assieme ad un connazionale perché trovato in possesso di una pistola e di mezzo chilo di cocaina (QUI la notizia). I poliziotti hanno hanno accompagnato l'uomo alla frontiera aeroportuale di Rimini, dove è decollato con il volo delle ore 15.15. Per l’altro cittadino albanese il magistrato ha disposto il trasferimento in carcere.