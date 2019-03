La piadina riccionese alla Freizeit Messe di Norimberga: l’Associazione Riccione Alba ingolosisce i tedeschi

Attualità

Riccione

| 15:40 - 01 Marzo 2019

La piada e i gadget presentati in fiera.

L’Associazione Riccione Alba, con il patrocinio del Comune, è presente alla Freizeit Messe di Norimberga, una fiera del tempo libero visitata annualmente da migliaia di tedeschi, specialmente quelli della regione Baviera, in corso fino a domenica 3 marzo. L’indomita ed entusiasta intraprendenza riccionese ancora una volta varca i confini. Una promozione che al motto di “un’estate per ogni stagione” metterà sotto i riflettori non solo le tante peculiarità di benessere e divertimento che la città nel suo insieme, e per tutto l’anno, sa offrire, ma in particolare di una sua precisa zona, quella appunto dell’Alba. Da circa due anni l’associazione si sta impegnando nell’armonizzare tutta una serie di strategie, fatte di eventi organizzati e maggior consapevolezza condivisa, mirati alla sua completa valorizzazione; un “villaggio turistico diffuso”, dove l’aver messo in sinergia hotel, ristoranti, bar, spiagge e negozi , le permette di formulare una soluzione di vacanza più articolata, e un’accoglienza comune di forte attrattiva esperenziale ed emozionale. Alcuni degli albergatori che ne fanno parte hanno prenotato uno spazio espositivo di 70 mq con 12 desk sui quali impera la scritta “Riccione Adria Italien”. Un mercato, quello tedesco, che proprio l’Alba un tempo sceglieva quale suo luogo preferito; luogo che anche attraverso questa fiera si vuole rilanciare, grazie anche al fatto che a partire dal maggio 2019 si potrà contare su un volo diretto Monaco - Rimini. Oltre al diversificato materiale promozionale che il Comune ha messo a disposizione, e che pubblicizza tutte le opportunità culturali e ludiche che la nostra città abbondantemente offre ai propri bagnanti, verrà regala una bag brandizzata “Riccione Alba”, con dentro una specifica brochure che dettagliatamente racconta tutto quello che negli hotel, nelle spiagge, nei ristoranti e nei negozi proprio di quella zona potrà ritrovare; e non potranno, naturalmente, mancare confezioni di piadina per tutti, con istruzioni in tedesco.