San Marino, privacy in ambito sanitario: il Segretario alla Sanità Franco Santi in Domus Medica

| 15:16 - 01 Marzo 2019

Convegno alla Domus Medica.

La Casa di Cura privata Domus Medica di Acquaviva di San Marino ha organizzato e ospitato il Convegno sul ‘Trattamento e protezione dei dati personali in ambito sanitario alla luce del nuovo quadro normativo della Repubblica di San Marino’. Un tema, quello della tutela dei dati personali, molto dibattuto ed estremamente sensibile specialmente in un ambito delicato come quello medico.

Considerata l’autorevolezza dell’evento, la tavola rotonda è stata aperta dal Segretario di Stato alla Sanità, Franco Santi che ha sottolineato quanto l’informazione e la formazione degli operatori sanitari stiano alla base della coscienza di utilizzo delle adeguate normative. Un’iniziativa, quella sviluppata da Domus Medica in collaborazione con San Marino Consulenze, completamente in linea e a supporto della Pubblica Amministrazione, impegnata anch’essa nella promozione di incontri con enti, aziende e professionisti.

È intervenuto anche il Presidente dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, l’avvocato Nicola Fabiano, che ha presentato la Legge sulla Privacy adottata dalla Repubblica di San Marino lo scorso gennaio. Filomena Polito, Presidentessa APIHM (Associazione Privacy and Information Healthcare Manager) e Data protection officer in ambito sanitario ha fornito un dettagliato approfondimento in merito ai modelli, ai servizi e alle tecnologie utilizzabili per garantire la protezione della privacy. Ha completato il quadro tecnico-giuridico la Consulente in materia di Valutazione Privacy e GDPR, Sara Stefanelli.

All’incontro, gratuito e aperto a tutti, hanno partecipato oltre 30 persone, in particolare operatori sanitari e amministrativi.

“La Clinica Domus Medica offre un servizio di qualità, curando la salute degli utenti-pazienti e tutelandone la privacy in piena conformità con le normative internazionali e sammarinesi – ha dichiarato il dottor Carlo Daniele, Direttore di Domus Medica –. La nostra struttura è già operativa, infatti, ha adottato tutte le misure necessarie, confermandosi in armonia con quanto richiesto dall’Istituto di Sicurezza Sociale sammarinese”.