Santarcangelo, prende forma la nuova rotatoria fra le vie della Resistenza e Togliatti

Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 14:45 - 01 Marzo 2019

Lavori nuova rotatoria all’incrocio fra le vie della Resistenza e Togliatti.

È a buon punto il cantiere per la realizzazione della nuova rotatoria all’incrocio tra le vie Togliatti, della Resistenza e Franchini avviato lo scorso mese di gennaio. Già da qualche giorno, infatti, è stato realizzato il tracciato della rotatoria del diametro di 40 metri che metterà in sicurezza l’intersezione situata a pochi passi dalla scuola dell’infanzia “Margherita” in via Togliatti, dal centro sportivo e dalla nuova area di sosta per camper di via della Resistenza. Proseguono anche i lavori per la nuova strada di collegamento tra le vie Alessandrini e Trasversale Marecchia e mentre a breve prenderà avvio anche l’intervento di ricucitura degli attuali percorsi pedonali e ciclabili fra le vie della Resistenza e Togliatti.



Intanto anche in via Pasquale Tosi, zona stazione, prosegue il cantiere per la realizzazione del primo stralcio di circa 500 metri della pista ciclabile che collegherà il capoluogo con la frazione di Santa Giustina.