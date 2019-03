Elezioni europee, a Riccione dal 6 marzo il rilascio delle tessere elettorali

Attualità

Riccione

| 13:12 - 01 Marzo 2019

Tessera elettorale (foto di repertorio).

In vista del prossimo appuntamento elettorale indetto il 26 maggio 2019 per le elezioni del Parlamento Europeo, si ricorda di verificare se la tessera elettorale ha spazi vuoti utilizzabili per la certificazione della partecipazione alla votazione. Nel caso tutti gli spazi fossero esauriti, o la tessera risultasse smarrita o deteriorata, verrà predisposto a partire dal 6 marzo all’URP del Comune di Riccione una apposita postazione per il rilascio, la duplicazione o la sostituzione di tessera esaurita attiva dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00, in Viale Vittorio Emanuele II, 2.



L’Ufficio elettorale del Comune di Riccione invita pertanto gli elettori a verificare il possesso dei documenti necessari per l’espressione del diritto di voto.

“ Per evitare il possibile sovraffollamento e le code che solitamente si verificano durante gli ultimi giorni a ridosso delle scadenze elettorali - dichiara l’assessore agli affari generali Andrea Dionigi Palazzi - attiviamo uno spazio dedicato con oltre due mesi di anticipo in modo da sbrigare ogni necessità per tempo e tranquillità a favore degli elettori chiamati alla prossima consultazione”.