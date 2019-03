Il Comune di Coriano cambia assetto organizzativo, nel 'team' entra Cristian De Paoli

Attualità

Coriano

| 12:55 - 01 Marzo 2019

Da sinistra il sindaco Spinelli, l'assessore Bianchi e il responsabile De Paoli.

Con delibera 30 del 27 febbraio 2019, la Giunta Comunale di Coriano ha stabilito il nuovo assetto organizzativo, che da oggi entra in vigore.

Tra le decisioni di maggior interesse vi è la decisione di dividere l’area “Servizi Tecnici” in 2 aree “Urbanistica ed Edilizia” e “Lavori Pubblici e Manutenzioni”.

L’area Servizi Tecnici mantiene come Posizione Organizzativa ad interim il Dott. Ugo Castelli mentre per l’area Lavori Pubblici e Manutenzioni è stato nominato in qualità di Responsabile di Posizione Organizzativa Cristian De Paoli.

Nella mattinata si è tenuto un incontro degli amministratori, i responsabili e tutti gli addetti delle 2 aree per impostare le linee guida che porteranno alla organizzazione pratica di questo nuovo assetto.

Domenica Spinelli : ”I ringraziamenti al Segretario Comunale dott. Ugo Castelli per la disponibilità a mantenere la posizione organizzativa ed i miei più calorosi auguri a Cristian De Paoli per il nuovo incarico”.

Roberto Bianchi (assessore ai lavori Pubblici): “Grande soddisfazione per la disponibilità di Cristian De Paoli a ricoprire questo incarico, oltre ad essere un conoscitore del territorio possiamo anche far affidamento sulla preparazione nel settore e sulle sue personali capacità che ho potuto valutare in questo periodo da assessore.”