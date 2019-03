Festa di carnevale al Playhall di Riccione con giochi e musica dal vivo

Eventi

Riccione

| 12:52 - 01 Marzo 2019

Carnevale (foto di repertorio).

Sabato 2 marzo al Play Hall di Riccione si svolgerà la Festa di Carnevale organizzata dall’Amministrazione Comunale e dai Centri di Buon Vicinato.





Dalle 16.00 si parte con musica dal vivo, giochi e merende per i più piccoli per arrivare alla cena gratuita a cura dei Buon Vicinato. In collaborazione con il Centro per le Famiglie distrettuale sono previsti laboratori per i più piccoli e trucca bimbi. Dopo la festa dei nonni dello scorso ottobre, i Centri di Buon Vicinato prendono nuovamente parte e in maniera attiva allo svolgimento di questo secondo appuntamento rivolto a tutta al città.