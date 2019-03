Rimini città "smart" tra le prime in Italia in una speciale classifica

Attualità

Rimini

| 12:05 - 01 Marzo 2019

Ll’assessore Eugenia Rossi Di Schio e Raffarele Donini -assessore della Regione Emilia – Romagna all’agenda digitale.

Rimini tra le 15 città più “smart” d'Italia nella classifica stilata da Ernst&Young

Per “Smart City” si definiscono quelle comunità che hanno adottato un piano urbanistico che, grazie alle nuove tecnologie, permette di usufruire di tutti i servizi presenti in modo rapido ed intuitivo.

In Italia sono classificate da Ernst & Young in una indagine che ha posto, per il 2018, Rimini tra i primi sette capoluoghi d'Italia nella categoria ‘città medie’ (escluse le città metropolitane) e al quindicesimo posto assoluto; un balzo in avanti di ben dodici posizioni rispetto l’ultimo report del 2016. Un avanzamento reso possibile, in particolare, grazie allo sviluppo di infrastrutture, reti e servizi digitali. Rimini è stata collocata tra le città “smart e vivibili” e segnalata per “l'equilibrio armonico nelle varie dimensioni di smartness, con uno sguardo attento alla condivisione, partecipazione e comunicazione social”.

A Ritirare ieri il riconoscimento per l'Amministrazione comunale di Rimini, a Bologna, l'assessore all'innovazione e allo sviluppo digitale del Comune di Rimini, Eugenia Rossi Di Schio.