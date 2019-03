Rimini, rapinò una donna minacciandola armato di coltello, arrestato 55enne a Miramare

Cronaca

Rimini

| 11:52 - 01 Marzo 2019

Pattuglia dei Carabinieri.

Aveva seguito una donna armato di coltello e con il volto coperto. Dopo averla minacciata l’aveva trascinata ad un bancomat costringendola a fare un prelievo per poi scappare con i soldi. L’episodio risale all’ottobre 2017. I Carabinieri di Miramare giovedì pomeriggio hanno rintracciato ed arrestato un 55enne foggiano responsabile della rapina. L’uomo, con precedenti, deve scontare 2 anni, 3 mesi e 24 giorni perché, con sentenza passata in giudicato, è stato riconosciuto colpevole del reato di rapina ai danni della donna. Il 55enne si trova in carcere a Rimini.



