Rimini, Giuseppe Civati al Cinema Fulgor per presentare "Il Capitale Disumano"

Rimini

| 11:43 - 01 Marzo 2019

Giuseppe Civati.

Sabato 2 marzo alle ore 11:00 Giuseppe Civati e Andrea Maestri presenteranno al Cinema Fulgor il libro scritto a più mani Il Capitale Disumano, Salvini e l’odio scritto per decreto, distribuito dalla casa editrice People.

People nasce da un'idea di Giuseppe Civati, Stefano Catone e Francesco Foti per essere non solo una casa editrice, ma un centro di studio, rielaborazione, mobilitazione. Un punto di vista laterale sul presente e sul suo divenire, con il fuoco sulle persone, le loro storie e idee. Un lavoro di indagine e scenario, che porti alla pubblicazione di testi agili (sia nell'organizzazione che nella lunghezza), accessibili a tutti, "pop", ma allo stesso tempo assolutamente rigorosi dal punto di vista scientifico. Una casa editrice con una missione: raccontare e indagare il cambiamento nella società.

Il testo che verrà presentato nella sala Federico, Il Capitale Disumano, Salvini e l’odio scritto per decreto, è stato curato da Giuseppe Civati, Andrea Maestri, Stefano Catone e Giampaolo Coriani e si apre con una fotografia della realtà sociale e politica per poi passare a un esame puntuale dei passaggi fondamentali del decreto Salvini. Dalla cancellazione della protezione umanitaria a quella dello Sprar, dalla deriva dello ius sanguinis alla lesione costituzionale del diritto d’asilo, fino alla costruzione di quello che assomiglia sempre più a uno stato di polizia. Il libro è corredato da infografiche sulle migrazioni e da una selezione dei principali riferimenti giuridici in materia.