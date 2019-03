Tragedia 20enne fattorino: la verità dell'autopsia.'Problema cardiaco, evento naturale'

Attualità

Bellaria Igea Marina

| 09:13 - 01 Marzo 2019

Pietro Antonelli.

E' stato un malore la causa della morte del giovane Pietro Antonelli deceduto lunedì sera a Bellaria durante il suo lavoro di pizza express. Il corpo del 20enne è stato sottoposto ad autopsia nella giornata di giovedì. L'esame ha confermato che a stroncare il giovane è stato un problema cardiaco e non per il colpo in testa dopo la caduta. Una scomparsa che ha sconvolto familiari ed amici del giovane, definito pieno di vita e gran lavoratore. Il funerale di Pietro si terrà sabato alle 14.30 alla Chiesa San Mauro Vescovo a San Mauro Pascoli.