Weekend di Carnevale a Rimini: cosa fare in città dall'1 al 3 marzo

Eventi

Rimini

| 13:11 - 01 Marzo 2019

La passata edizione di ColorCoriandolo in piazza Cavour.

Siamo nel pieno del Carnevale. E gli eventi del weekend che va dall’1 al 3 marzo 2019 ne sono una dimostrazione. L’inverno sta per finire, mancano tre settimane alla primavera. E la voglia di stare all’aria aperta, di camminare, di riscoprire la natura si fa sempre più intensa. Se volete organizzare il vostro week-end ecco per voi qualche consiglio.





MANIFESTAZIONI DI CARNEVALE





Dopo il successo delle passate edizioni, torna ColorCoriandolo, il tradizionale appuntamento del Comune di Rimini con il Carnevale. L'evento, organizzato da Made Officina Creativa, giunto alla diciottesima edizione, su svolgerà nei pomeriggi di domenica 3 Marzo e martedì 5 Marzo, in Piazza Cavour. Giocolieri, musicisti e acrobati giungeranno a Rimini per divertirsi insieme ai tanti bambini che come ogni anno affollano Piazza Cavour, armati di coriandoli e stelle filanti, e non mancherà il djset di Radio Bruno. QUI le info.





Ma le feste in maschera coloreranno anche le piazze di Novafeltria, di Coriano, Morciano con carri, maschere, lancio di dolciumi e gadget.





TEATRO E MUSICA





"Stasera siamo qui", spettacolo musicale di Sergio Casabianca e Cristina di Pietro, arriva al teatro degli Amici di Igea Marina. Appuntamento venerdì 1 marzo alle 21. I due artisti sono accompagnati da Francesco Montesi alla tastiera, Federico Lapa alle percussioni, Giuseppe Zanca al basso e tromba. QUI le info.





Il Teatro Sociale Novafeltria ospita un grande classico del teatro contemporaneo, venerdì 1 marzo alle ore 21, Enrico Lo Verso porterà in scena il capolavoro di Luigi Pirandello "Uno nessuno centomila", che la mattina dello stesso giorno, alle ore 10.30, sarà rappresentato per gli studenti e gli insegnanti delle scuole superiori di Novafeltria. E sabato 2 marzo (ore 21,15) lo spettacolo sarà di scena al Teatro Pazzini di Verucchio. Dal romanzo di Luigi Pirandello, adattamento e regia Alessandra Pizzi e produzione Ergo Sum. Vincitore del Premio Franco Enriquez 2017 alla regia e all’interpretazione e il Premio Delia Cajelli per il Teatro 2018, Lo Verso porta in scena quello che Pirandello stesso definisce il romanzo “più amaro di tutti, profondamente umoristico, di scomposizione della vita”. QUI le info.





Al Mulino di Amleto venerdì (21,15) Urlando Furiosa, un “buffone” poetico e irriverente nato dalla fantasia di Rita Pelusio, attrice e autrice che da anni sperimenta un teatro che sappia essere al contempo comico e civile. Lo spettacolo che gioca con l'immaginario dell'epica, presenta un'eroina al contrario, piena di dubbi, in crisi, perennemente bastonata dalla realtà.





E’ la voce di sigle storiche di cartoni animati: da La canzone dei Puffi a Kiss me Licia a Mila e Shiro. Cristina D’Avena sarà ospite del centro commerciale di Savignano sul Rubicone Romagna Shopping Valley sabato 2 marzo (ore 17,30). Una tappa del suo tour per la presentazione del nuovo album Duets Forever, dove interpreta le sigle più celebri insieme a grandi nomi del panorama musicale italiano. https://www.altarimini.it/News118462-cristina-davena-sabato-2-marzo-a-romagna-shopping-valley.phpQUI tutte le info.





CINEMA





Valerio Mastandrea è ospite venerdì 1 marzo alle ore 20 al Cinepalace di Riccione a presentare il film che lo vede protagonista, assieme a Marco Giallini, Domani è un altro giorno regia di Simone Spada. Domani è un altro Giorno, il film diretto da Simone Spada e scritto da Giacomo Ciarrapico e Luca Vendruscolo, vede protagonisti Giuliano (Marco Giallini) e Tommaso (Valerio Mastandrea). QUI tutte le info.





E alle ore 21 l’attore sarà al Cinema Fulgor assieme all'attrice riminese Chiara Martegiani, per presentare il film di cui è anche regista Ride. QUI le info.





MERCATINI





Domenica 3 marzo, dalle 10 alle 21, la famosa discoteca Altromondo Studios si trasformerà nel set di un vecchio film e ospiterà il secondo appuntamento di “Rimini Marketplace”, un percorso tra gli espositori di vintage fashion e collezionismo più famosi d’Italia. Tra i mercatini, anche una ricca offerta di street food per tutti i gusti.





DISCOTECHE





Venerdì la discoteca Peter Pan Riccione si colora ancora una volta con i colori dell’amore. La pista da ballo lascia spazio alla musica e ai colori di Power of Love con Francis Galante.





Il venerdì in riviera è rigorosamente targato "Chalet Byblos": il rifugio più glamour del week-end si animerà con Flu’00 The Party 2000’s. In consolle Tony Lovely e 4Neeno e sabato 2 marzo Special Party Mascherato (facoltativo) una consumazione offerta per chi viene in maschera. Premi alle migliori Maschere. Possibilità di cenare al Ristorantino Gourmet o di partecipare al Buffet specifico organizzato per la serata.





Sabato 2 marzo si aprono le porte del Jolly Disco Novafeltria per uno degli eventi più attesi della stagione: il "Carnival Party". In occasione del carnevale, lo storico locale riminese si "colorerà" grazie alla tante maschere che animeranno le piste da ballo della discoteca, rendendo ancora più magica la serata.