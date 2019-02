Rimini Calcio ospita il 'Punto Rosa' e la raccolta firme per il reparto di senologia dell'ospedale

Sport

Rimini

| 17:12 - 28 Febbraio 2019

L'associazione 'il punto rosa' nell'area hospitality dello stadio Neri di Rimini.

Domenica, in occasione dell'incontro Rimini-Gubbio, l'associazione "Il Punto Rosa" sarà presente allo stadio "Romeo Neri", con un proprio banchetto posizionato sotto la Tribuna Centrale, nei pressi dell'Area Hospitality, per raccogliere le firme a tutela del reparto di Chirurgia Senologica dell'ospedale "Franchini" di Santarcangelo. La petizione, lanciata da "Il Punto Rosa" lo scorso 1 gennaio, ha l'obiettivo di raccogliere 50.000 mila firme a sostegno di quella che - spiegano i promotori - rappresenta una vera e propria eccellenza, non solo in ambito locale ma nazionale.

La onlus clementina, nata nel 2011 per iniziativa di alcune donne operate per carcinoma mammario nell’Unità Operativa di Chirurgia Generale e Senologica di Santarcangelo, conta attualmente circa 140 associate e da sempre ha l'obiettivo di supportare le donne colpite da tale patologia in un momento così particolare del proprio cammino.

Per sottoscrivere la petizione è sufficiente presentarsi al banchetto de "Il Punto Rosa" muniti di un documento di identità.