Carnevale a Novafeltria, scoppia la festa tra carri e maschere

Eventi

Novafeltria

| 08:48 - 03 Marzo 2019

Carnevale a Novafeltria in Piazza Vittorio Emanuele.

Torna a Novafeltria l'appuntamento tradizionale con la grande festa di Carnevale in centro storico. Domenica 3 marzo carri e maschere animeranno la cittadina riminese, per la 61esima edizione del Carnevale, organizzata dalla pro loco con il patrocinio dell'amministrazione comunale. Ad animare la festa ci saranno anche giullari, giocolieri, sputafuoco, spettacoli danzanti e per i più piccoli non mancheranno il truccabimbi, giochi gonfiabili, giostre e ponygame. Musica dal vivo con il gruppo Brass to house e i canti della tradizione romagnola con i Pasqualotti.