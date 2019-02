Erba Vita in tour per presentarsi, c'è anche un talk show con Licia Colò

Attualità

| 16:50 - 28 Febbraio 2019

Erba Vita è pronta a lanciare il Road Show 2019 intitolato ‘Viaggio nello Spettacolo della Natura’. La prima tappa, in programma il 10 Marzo a Milano dalle ore 17.30 alle 21.00 all’interno dell’esclusiva location del Magna Pars Event Space, ha destato grande interesse tra erboristi, farmacisti e titolari di parafarmacie, tanto che i posti a disposizione sono già tutti esauriti. Alla data milanese seguiranno altri due appuntamenti: a Napoli il prossimo 26 Maggio e nella Repubblica di San Marino il 10 Novembre.



Con questo tour Erba Vita intende incontrare il cliente, conoscerlo e farsi conoscere in modo diretto e confidenziale; intende mostrarsi e confrontarsi faccia a faccia attraverso più canali di interazione con gli interessi primari del pubblico. Un’attività di comunicazione che riflette la filosofia aziendale, ponendo al centro dell’attenzione la persona. L’Erba Vita Road Show, format creato da Antonella Ferrara, ideatrice e organizzatrice di eventi speciali con particolare attenzione ai temi legati all’Ambiente supportata dall’agenzia Doc di Vania Arcangeli, offrirà ai partecipanti un percorso multidisciplinare che farà vivere loro i valori aziendali trasmessi attraverso la brand experience. Il road show sarà un vero e proprio ‘contenitore’ di appuntamenti, incontri e approfondimenti che toccheranno il clou con il talk ‘Nature in Science’ condotto da Licia Colò. La nota divulgatrice televisiva guiderà il pubblico attraverso un percorso condiviso che focalizzerà la sua attenzione sul concetto di ‘Cultura del Benessere’.

Saranno presentate le ultime frontiere della ricerca scientifica applicata alla Fitoterapia con illustri docenti delle Università degli Studi di Siena e di Padova, della Società Italiana di Fitoterapia e con i ricercatori dei laboratori Erba Vita. Si ripercorreranno i passi salienti che dalla tradizione erboristica hanno portato alla fitoterapia moderna, che è alla base dei prodotti Erba Vita. Si guarderà al futuro cercando di fissare le linee per raggiungere nuovi traguardi per la salute dell’uomo.



Il talk sarà anche occasione per avviare una riflessione sull’ecosostenibilità, approfondendo il concetto di economia circolare e valutando nuovi modelli produttivi, come quello proposto dai designer e artisti di Apeiron, promotori di una filiera di lavorazione del legno tracciata e a Km 0. Cura della terra, cura delle persone ed equa condivisione stanno alla base della loro idea imprenditoriale, dove anche ciò che è scarto ottiene valore attraverso l’arte. Dove l’utilizzo di alberi malati o da tagliare, preveda la piantumazione di nuove varietà arboree. Una filosofia che si esprime nell’istallazione ‘Monoliti’, sei gigantesche tavole in legno alte tre metri che raccontano la storia di alberi destinati all’abbattimento e il loro rivalutarsi da scarto a risorsa per l’uomo. Sarà aperto un Osservatorio sul consumo dei prodotti fitoterapici per considerare le tendenze di mercato. Gli esperti di Toluna presenteranno gli interessanti dati emersi della ricerca nazionale realizzata da Erba Vita.



L’attenzione dei consumatori è sempre più orientata verso il mondo degli integratori alimentari vegetali, tanto che i 2/3 degli intervistati dichiara di utilizzare per la propria salute anche prodotti naturali; in particolare, il 16% di essi usa esclusivamente integratori alimentari naturali. Per il consumatore il ruolo del professionista della salute è ancora primario nella scelta del prodotto per il benessere di se stesso o della propria famiglia. Altro elemento importante nella scelta tra gli scaffali è la riconoscibilità e il valore percepito dal brand, un fattore che colloca Erba Vita tra i principali marchi nel panorama nazionale. La bellezza, la delicatezza, la maestosità della natura e degli ecosistemi in essa custoditi saranno descritti da Laura Scatena, direttrice di Good Style Mag, fotografa appassionata, pilota di droni e videomaker di importanti produzioni televisive. Sarà proprio il ‘terzo occhio’, quello del suo drone, a fornire un alto punto di vista sulla natura, rivelandola da una prospettiva nuova e privilegiata.



“Affrontiamo con grande entusiasmo questa nuova esperienza che segna il passo per la nostra azienda – ha dichiarato il Direttore Generale di Erba Vita, Renato Bravi -. Erba Vita incontra i professionisti della salute di tutta Italia, per aprire un dibattito su temi fondamentali per la salute dell’uomo: ricerca scientifica, tutela dell’ambiente e modelli di economia sostenibile. Il road show chiude un cerchio che ogni giorno si compone di numerose attività legate alla comunicazione informativa ed educativa rivolta a clienti e consumatori. Una comunicazione proattiva, fatta di contatti diretti grazie ai nostri agenti di zona e alla partecipazione a fiere di settore, ma anche sempre più presente e divulgativa sulle testate giornalistiche di settore e generaliste, oltre che interattiva e al passo coi tempi sui canali social e web, da cui è possibile seguire webinar e iscriversi a seminari frontali e corsi ECM. Siamo convinti che questo format, semplice, vero ed emozionale possa arrivare in modo diretto ad ogni persona, contribuendo a formare una coscienza critica attenta alla sostenibilità ambientale e a incrementare la consapevolezza nei confronti della qualità dei prodotti utili a garantire il benessere dell’uomo in ogni momento della sua vita”.