Centoquindici mamme al corso di cucina al polo scolastico di San Lorenzo

Attualità

Riccione

| 15:49 - 28 Febbraio 2019

Le mamme riccionesi partecipanti al corso.

Centoquindici mamme hanno scelto di partecipare al corso di cucina denominato “ Polpette e Crocchette” organizzato dall’assessorato ai servizi educativi del Comune di Riccione. All’incontro di mercoledì 27 febbraio le prime 20 mamme hanno preso parte al corso nella cucina centralizzata del polo scolastico di San Lorenzo assieme all’assessore ai servizi educativi Alessandra Battarra. Un pomeriggio all’insegna della buona cucina rivolto ai genitori dei bambini delle scuole dell’infanzia e dei nidi comunali che prevede il coinvolgimento nei 5 incontri complessivi previsti con frequenza settimanale, 4 cuoche, di cui 2 delle scuole dell’infanzia comunali e 2 della Gemeaz.



”Le mamme si sono cimentate con ricette di polpette a base di carne, pesce e verdure sperimentando ottime pietanze- commenta l’assessore Battarra - le stesse che vengono distribuite nelle scuole comunali. Al termine del pomeriggio hanno portato a casa per cena in famiglia i piatti cucinati assieme al tipico dolce di Carnevale quali le castagnole. Buone piatti cucinati in allegria in un momento conviviale e allo stesso tempo istruttivo”.

Oltre ai corsi di cucina novità di questo anno scolastico, verranno riproposti i corsi di teatro e pittura per adulti e bambini da svolgersi assieme.