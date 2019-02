Misano, nuovi marciapiedi in via Lamarmora: ultimati i lavori

Attualità

Misano Adriatico

| 15:19 - 28 Febbraio 2019

Nuovo asfalto in via Lamarmora a Misano Adriatico.

Sono terminati in queste ore i lavori di sistemazione e messa in sicurezza dei marciapiedi di via Lamarmora nel capoluogo di Misano.

I lavori sono stati realizzati come opere di urbanizzazione a scomputo all’interno della convenzione urbanistica del comparto C2-6 via Unità d’Italia e hanno previsto il rifacimento dei marciapiedi, la sostituzione e la piantumazione di alberature in linea con il contesto urbano in cui sono inserite e tenendo conto i principi di compensazione e bilanciamento della CO2. A completamento dei lavori, saranno istallati i nuovi impianti di illuminazione. Successivamente sarà avviato il secondo step che prevederà le medesime operazioni su via Fratelli Bandiera.