Rovinosa caduta per un ciclista a Novafeltria, trasportato in elisoccorso al 'Bufalini'

Cronaca

Novafeltria

| 14:44 - 28 Febbraio 2019

L'elisoccorso atterrato presso il campo sportivo di Novafeltria (nella gallery il luogo dell'incidente).

Un cicloamatore di Cesena di 64 anni è rimasto ferito in un incidente stradale avvenuto a Novafeltria, intorno alle 14, in via XXIV Maggio, nei pressi della sede dell'Enel. L'uomo, assieme ad altri cicloamatori, stava percorrendo la strada Marecchiese in direzione Rimini, quando è caduto dalla bicicletta, a causa della sfortunata rottura della catena. Ha battuto violentemente il volto sull'asfalto, riportando un trauma facciale e delle escoriazioni all'occhio. A prestargli immediato soccorso un operatore del 118: sul posto è intervenuta un'ambulanza e una pattuglia dei Carabinieri. L'uomo era pienamente cosciente, ma accusava forti giramenti di testa. In un primo momento è salito sull'ambulanza destinazione Rimini, ospedale Infermi, ma poi è stato attivato il trasferimento al Bufalini di Cesena con l'eliambulanza, atterrata allo stadio Comunale.