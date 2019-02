Al cinema Fulgor di Rimini doppia serata con Valerio Mastrandrea: presenterà il film Ride

Eventi

Rimini

| 14:30 - 28 Febbraio 2019

Valerio Mastrandrea.

Venerdì 1 marzo il Cinema Fulgor, in collaborazione con Fice Emilia-Romagna, sarà lieto di ospitare l'attore e regista Valerio Mastandrea che assieme all'attrice riminese Chiara Martegiani, presenterà il suo film Ride.

"Carolina è vedova da una settimana e non riesce a piangere. Seduta sul divano, assorta in cucina, in piedi alla finestra, scava alla ricerca delle lacrime che tutti si aspettano da lei. Quello della protagonista non un lutto 'convenzionale', è un lutto bloccato, complicato. Perché come ogni altra esperienza emotiva, anche quella della perdita è soggettiva. Quieta, pratica ed efficientissima, Carolina attende che le emozioni si facciano vive, che le lacrime arrivino copiose. Ma niente. Nessuno, nemmeno il padre e il fratello di Mario Secondari, giovane operaio morto in fabbrica, sembra riuscire a fare i conti con ciò che è successo. La perdita, che sconvolge, scompagina e dissesta il modo di vedere il mondo, non si trasforma in lavoro. Il lavoro del lutto, la reazione adeguata all'esperienza della perdita.”

Al Cinema Fulgor venerdì 1 marzo si avranno ben due proiezioni del film Ride: la prima alle ore 21:00 e in seconda serata alle ore 23:00. Quest'ultima è stata decisa assistendo alla grande affluenza del pubblico, che in soli pochi giorni ha terminato tutti i biglietti del primo incontro, anche dopo aver deciso di effettuarlo in entrambe le sale, principale Federico e più piccola Giulietta, per dare la possibilità di più sedute.

Entrambe le proiezioni, ore 21:00 e ore 23:00, saranno accompagnati dalla presenza e presentazione del film Ride da parte del regista Valerio Mastandrea e l'attrice protagonista Chiara Martegiani.

PROGRAMMA

Prima serata

20:30 Aperitivo a buffet

21:00 Presentazione del film da parte del regista Valerio Mastandrea e l'attrice protagonista Chiara Martegiani

21:20 Proiezione del film Ride

Aperitivo a buffet, incontro con gli ospiti e visione del film Ride costo 8,00 euro

Seconda serata

23:00 Presentazione del film da parte del regista Valerio Mastandrea e l'attrice protagonista Chiara Martegiani

23:20 Proiezione del film Ride

Incontro con gli ospiti e visione del film Ride costo 8,00 euro

I biglietti potranno essere acquistati presso la biglietteria del Cinema Fulgor sia nella stessa serata e anche nei giorni precedenti (fino ad esaurimento posti) passando personalmente negli orari di apertura del cinema: dalle ore 16:00 fino alle ore 21:00 (lunedì solo serale).