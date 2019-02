Contro le corse clandestine, l'attività per sensibilizzare i giovani alla guida sicura in motorino

Attualità

Misano Adriatico

| 13:58 - 28 Febbraio 2019

Iniziativa della Municipale per la guida sicura del motorino (foto Marzio Bondi).

Educare al rispetto delle regole tutelando la passione. Si può sintetizzare in questo modo il progetto "Storie di Penne – dai sicurezza alla tua passione" promosso dalla Polizia Locale dei Comuni di Riccione, Misano Adriatico e Coriano realizzato con il patrocinio del Comune di Riccione, Misano Adriatico, Coriano e di Riccione Teatro, un’iniziativa con il sostegno e il contributo della Regione Emilia Romagna. L’evento conclusivo, a cura di Moab - azienda specializzata in sport marketing e organizzazione di eventi – si è svolto nei giorni scorsi al Misano World Circuit, in collaborazione con il circuito e GuidarePilotare srl. Durante la mattinata i ragazzi hanno incontrato Mattia Casadei, pilota della Riders’ Land che corre per il Team Sic 58 Squadra Corse di Paolo Simoncelli. Gareggia nella Coppa del Mondo di MotoE e nel Campionato Italiano Velocità nella categoria Stock 600.



IL PROGETTO La passione per le ruote è scesa in pista al Misano World Circuit Marco Simoncelli. Il progetto si è rivolto ai ragazzi delle scuole primarie e secondarie dei comuni di Riccione e Misano Adriatico (una classe prima del Liceo Volta e una classe di terza media di Misano) per far leva sulla passione per i motori che accompagna la crescita dei ragazzi del nostro territorio avvicinandoli alle “regole del gioco”. A spingere la Polizia Municipale a promuovere l’iniziativa sono stati gli episodi delle corse clandestine con i motorini verificatesi in passato sul nostro territorio.

Un’esperienza all’insegna dell’educazione stradale per promuovere una maggiore percezione del rischio tra i giovani e vivere l’amore per le due ruote con consapevolezza nel rispetto del codice della strada.



I RAGAZZI IN CIRCUITO Il progetto si è concluso con due momenti dedicati ai ragazzi che hanno trascorso alcune ore in circuito sotto l’occhio vigile e attento degli istruttori di GuidarePilotare srl – il centro di guida sicura che ha sede al Misano World Circuit. Inizialmente gli studenti sono stati divisi in gruppi a seconda di chi fosse in possesso o meno del patentino. I primi hanno potuto esercitarsi a bordo di scooter nel paddock andando a esprimere le proprie capacità di guida mettendo alla prova la propria abilità sotto il controllo degli istruttori, mentre gli altri hanno potuto allacciarsi le cinture e salire come passeggero sulle auto della scuola. L’obiettivo delle esperienze è stato quello di aumentare la percezione di pericolo nella perdita di aderenza su bagnato.

Al termine della parte pratica si è svolto un momento di confronto teorico in aula sulla dinamica del veicolo con proiezioni di filmati e spazio per le domande.