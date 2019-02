Domenica di carnevale 'ecologica' a Rimini, stop ai mezzi inquinanti

Attualità

Rimini

| 13:34 - 28 Febbraio 2019

Smog da traffico (foto di repertorio).

Torna in vigore il 3 marzo una nuova Domenica ecologica, tra le misure previste dal Piano Aria Integrato Regionale nel mese di marzo per la riduzione dell’inquinamento atmosferico.



Limitazioni alla circolazione che nell’intera giornata di domenica 27, dalle ore 8,30 alle ore 18,30, prevedono su tutto il territorio comunale a mare della SS16 il divieto di circolazione per gli autoveicoli e veicoli commerciali a benzina Euro 0 ed Euro 1, gli autoveicoli e veicoli commerciali diesel Euro 0, Euro 1, Euro 2 ed Euro 3, i ciclomotori e motocicli Euro 0.

Si ricorda che dalle limitazioni, oltre alla SS16 e alle strade di confine, sono esclusi i tratti della viabilità urbana che consentono l’accesso ai parcheggi scambiatori e alle strutture di ricovero e cura come, ad esempio, l’intero tratto da via Losanna a via Emilia, meglio conosciuto come “Fila Dritto”.