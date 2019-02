Al Teatro della Regina 'I miserabili' con Franco Branciaroli

Eventi

Cattolica

| 12:32 - 28 Febbraio 2019

I miserabili (foto Simone Di Luca).

I miserabili, un'opera capace come rare di parlare al nostro tempo, va in scena al Teatro della Regina di Cattolica lunedì 4 marzo (ore 21,15) con tutta l'imponenza del capolavoro di Victor Hugo e la potenza di Franco Branciaroli, guidate dalla regia di Franco Però, su adattamento di Luca Doninelli.



Lo spettacolo, una produzione del Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia con il CTB-Centro Teatrale Bresciano e il Teatro de Gli Incamminati, vede Franco Branciaroli nei panni di Jean Valjean. Con lui un assieme di ottimi attori (spesso impegnati in più ruoli): Alessandro Albertin, Silvia Altrui, Filippo Borghi, Romina Colbasso, Emanuele Fortunati, Ester Galazzi, Andrea Germani, Riccardo Maranzana, Francesco Migliaccio, Jacopo Morra, Maria Grazia Plos, Valentina Violo. Le scene sono di Domenico Franchi, i costumi di Andrea Viotti, le luci di Cesare Agoni e le musiche di Antonio Di Pofi.



Tutti – i creatori e gli attori – affrontano questo progetto con grande emozione: portare I miserabili su un palcoscenico è un'impresa sicuramente temeraria, e si trema davanti a «millecinquecento pagine – ha sottolineato Luca Doninelli, che ha accettato la sfida dell'adattamento – che appartengono non solo alla storia della letteratura, ma del genere umano, come l'Odissea, la Divina Commedia, il Don Chisciotte o Guerra e Pace».