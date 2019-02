Energia sicura e verde, il progetto di Zeinta di Borg con SGR Servizi: coinvolte 15 imprese

Attualità

Rimini

| 13:00 - 28 Febbraio 2019

Da sinistra Antonio Cuccolo, Lorenzo Pastesini, l'assessore Anna Montini, Arturo Pane, Renzo Agostini.

E' stata presentata giovedì mattina nelle sede di Zeinta di Borg alla presenza dell'assessore all'Ambiente del Comune di Rimini Anna Montini l'iniziativa “verde” dell'associazione in parternrship con SGR Servizi.

Coinvolge per il momento 15 imprese di commercio al dettaglio e dell’ospitalità riminese. L’impegno dell’associazione è quello di promuovere la sostenibilità ambientale dando l’opportunità agli associati ed ai loro clienti di conoscere il tema “energia verde” ed eventualmente aderire ad uno stile di consumo più consapevole. Il programma si articola in vari punti.

1. L'utilizzo di energia verde prodotta da fonti rinnovabili per contribuire a salvaguardare il territorio in cui viviamo e l’aria che respiriamo

2. La partecipazione in via esclusiva, ad iniziative green legate al territorio .

3. Scegliere come fornitore chi da oltre sessant’anni investe sulla città di Rimini e sul suo territorio, riuscendo, in questo caso, ad offrire forniture di energia verde senza costi aggiuntivi

Attualmente SGR Servizi eroga energia elettrica a 20 mila famiglie, e a 10 mila di queste,energia proveniente al 100% da fonti rinnovabili. La provenienza da fonti rinnovabili è sempre certificata secondo standard internazionali.

LE MODALITA' Come si fa ad adottare una fornitura elettrica verde? Basta richiederla a Zeinta di Borg in via Covignano 26 a Rimini, partner ufficiale di SGR in questo progetto, oppure collegarsi direttamente al sito commerciantirimini.it. Per avere energia verde non è necessario intervenire sul contatore o sull’impianto elettrico né corrispondere alcun costo per l’attivazione.

La qualità dell’energia elettrica rimane la stessa, ma scegliere una produzione da fonti rinnovabili rappresenta un comportamento virtuoso che incide sulla qualità della nostra vita e sul futuro dei nostri figli.Per aderire all’offerta collegarsi al sito commerciantirimini.it

Interviste di Stefano Ferri ad Arturo Pane (presidente Zeinta di Borg) e a Lorenzo Pastesini (Direttore Mercato Gas ed Energia Elettrica di Sgr).