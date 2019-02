VIDEO Prende una nota a scuola, ragazzino si getta dalla finestra dell'aula

Cronaca

Rimini

| 12:09 - 28 Febbraio 2019

Un ragazzino è stato portato in ospedale - fortunatamente è fuori pericolo - dopo essere caduto dal secondo piano della scuola media che frequenta a Ospedaletto di Coriano. Era in aula al cambio dell'ora, intorno alle 9.30, quando è precipitato da un'altezza di circa sette metri. La dinamica dell'accaduto non è chiara: sul posto oltre al personale sanitario dell'elicottero del 118, che ha trasportato il ragazzino al Bufalini di Cesena, i carabinieri di Riccione. E' stato avvisato dalla direzione dell'istituto anche il sindaco Domenica Spinelli. Lo studente, a quanto si apprende, profondamente scosso da un recente lutto in famiglia, avrebbe preso una nota in mattinata; non sarebbe stato spinto oltre il parapetto, pare che un compagno di classe abbia tentato di trattenerlo quando l'ha visto cadere nel vuoto. Si deve chiarire se si sia trattato di un tentato suicidio.



LA NOTA DELL'AMM.COMUNALE: l'Amministrazione è vicina alla famiglia del ragazzo vittima dell’incidente accaduto presso la scuola media di Ospedaletto.

Il sindaco Domenica Spinelli ha contattato direttamente la madre del ragazzo che ha confermato che risulta fuori pericolo.