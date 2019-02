Tante maschere in pista al Jolly Disco Novafeltria: torna la festa di carnevale più attesa

Eventi

Novafeltria

| 11:09 - 28 Febbraio 2019

Maschera di carnevale (foto di repertorio).

Sabato 2 marzo si aprono le porte del Jolly Disco Novafeltria per uno degli eventi più attesi della stagione: il "Carnival Party". In occasione del carnevale, lo storico locale riminese si "colorerà" grazie alla tante maschere che animeranno le piste da ballo della discoteca, rendendo ancora più magica la serata. Anche per l'edizione 2019 saranno premiate la maschera più bella, ma anche il gruppo mascherato più numeroso. Come di consueto, anche in questa serata ricca di divertimento e di colori, si ballerà sulle piste della discoteca, quella centrale e il prive'. "E' una serata storica per il locale, c'è una buona aspettativa e auguriamo sia soddisfatta . Tutti gli anni ci sono molte maschere e molti gruppi che partecipano alla nostra festa", spiega il gestore Francesco Pula.