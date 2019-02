Rimini Calcio, Martini sorride: l'infermeria si svuota

Sport

Rimini

| 10:49 - 28 Febbraio 2019

Petti impegnato nella sfida del Neri con il Teramo.

Il Rimini Calcio ritrova per la gara casalinga di domenica, avversario il Gubbio, il difensore Petti e il centrocampista Guiebre. I due potrebbero essere anche in ballottaggio per una maglia da titolare: mister Martini infatti ha più abbondanza di scelta, dovrebbe presentare il 3-5-2 con Venturini, Ferrani e Nava in difesa, Simoncelli e Guiebre a centrocampo; ma in alternativa c'è anche il 3-5-2 con Petti al posto di Nava, spostato sulla destra a centrocampo, e Simoncelli mezzala, con la possibilità in corso d'opera di disporsi con il 3-4-1-2 e il 4-4-2, garantendo massimo equilibrio alla squadra. In attacco sarà Volpe ad affiancare Arlotti. Per infortunio rimarrà fuori l'ex Kalombo, oltre al lungodegente Danso.