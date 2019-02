Cronaca

Rimini

| 09:26 - 28 Febbraio 2019

Provette con liquido ematico.

Il NAS di Bologna ha scoperto uno studio medico del riminese che utilizzava una particolare apparecchiatura convenzionalmente denominata “centrifuga del sangue” per trattamenti estetici in assenza di una specifica autorizzazione. Il dispositivo è stato sequestrato, il rischio biologico ed infettivo della non corretta manipolazione del sangue è molto alto. La titolare del centro è stata deferita in stato di libertà alla Procura della Repubblica.