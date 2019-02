Moto: Manuel Poggiali torna in MotoGp, l'ex campione ora è coach

Sport

Repubblica San Marino

| 09:26 - 28 Febbraio 2019

Manuel Poggiali con il Team Gresini Racing.

Manuel Poggiali torna fra i grandi in MotoGp come coach dei piloti del Gresini Racing. Una nuova sfida per l’ex campione del mondo sammarinese (due titoli per lui nel 2001 con la Gilera in 125 e nel 2003 con la Aprilia 250) che collaborerà a tuttotondo con il Team Gresini Racing. Poggiali ha iniziato a seguire i piloti della squadra faentina che erano impegnati nel campionato italiano velocità a metà della scorsa stagione. I piloti per il Civ, quest’anno, sono Leonardo Taccini, l’imolese Luca Gresini (figlio del patron) e Alessandro Morosi. Nella nuova MotoE troviamo il riminese Matteo Ferrari e il cesenate Lorenzo Savadori, mentre in Moto3 Gabriel Rodrigo e Riccardo Rossi.

Manuel Poggiali, dopo aver lasciato il Motomondiale, nel 2008, non si è mai fermato: ha corso per due anni nel Campionato Italiano Velocità Superbike, è ufficialmente un giocatore della rosa della Società Sportiva Pennarossa, squadra di calcio sammarinese del castello di Chiesanuova e lo scorso aprile ha provato a prendere parte alla 24 Ore di Le Mans in sella alla Ducati Panigale 1299 R insieme a Lionel Ancelin e Fabio Massei.