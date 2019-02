Ospedale di Santarcangelo, partiranno lunedì i lavori per gli spogliatoi e i servizi

Attualità

| 08:45 - 28 Febbraio 2019

Ingresso dell'ospedale di Santarcangelo.

Nell’ambito della programmazione dei lavori relativi all’Ospedale di Santarcangelo, lunedì prossimo 4 marzo prenderanno il via le opere per il miglioramento degli spogliatoi e dei servizi per gli operatori ospedalieri. Era infatti già previsto che la sistemazione degli spogliatoi avvenisse successivamente al trasferimento della Fisioterapia dal piano seminterrato nella sua sede definitiva, come recentemente avvenuto, poichè in quegli spazi saranno ospitati temporaneamente i quattro spogliatoi in questione, al fine di liberare le stanze che attualmente occupano, e che saranno oggetto dell’intervento di manutenzione che, nello specifico, consiste in:

effettuazione delle tinteggiature di tutti gli ambienti

intervento di rifacimento dell'intonaco con trattamento antimuffa delle pareti

installazione di aspiratori dove mancano

predisposizione di un bagno dedicato al solo uso del personale (mentre precedentemente era in uso anche alla Fisioterapia) con installazione di doccia. Sarà inoltre individuato un secondo bagno al pianterreno per disabili

sarà infine possibile riservare l'accesso a tale area con l'utilizzo di transponder dall'ingresso esterno, solo al personale dipendente.



Con l’occasione si fa presente che alla Direzione Medica ed alle Rsu non risultano pervenute, negli ultimi anni, segnalazioni particolari da parte del personale rispetto alla mensa in ospedale. Non era stata dunque concretizzata la predisposizione, anch’essa già prevista nel piano progettazione dell'ospedale, di una stanza in cui effettuare lo sporzionamento di pasti portati dalla cucina di Rimini. A questo punto si procederà ad una indagine conoscitiva fra i dipendenti per analizzare se l’esigenza di tale stanza di refezione è effettivamente sentita e valutare quindi se riprendere in considerazione il progetto.

Non in tutte le strutture dell'Azienda USL della Romagna sono presenti mense interne e che sempre, nel rispetto di quanto stabilito dal contratto di lavoro, viene garantito il Servizio Sostitutivo di mensa mediante buoni pasto. A Santarcangelo i buoni pasto sono utilizzabili in una ventina di esercizi convenzionati che si trovano vicino all’ospedale.