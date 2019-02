FOTO Nuovissima Suzuki Katana presentata dalla concessionaria Ugolini Motorciclo

Attualità

Rimini

| 08:44 - 28 Febbraio 2019

Nuova Suzuki Katana con i fratelli Ugolini e Andrea Simari.

Mercoledì pomeriggio 27 febbraio, è stata organizzata una bellissima festa da Ugolini Motorciclo, Concessionaria Suzuki per la provincia di Rimini, per la presentazione a livello mondiale della nuovissima Suzuki Katana, giunta nel primo pomeriggio per l'occasione e accompagnata dal Responsabile Suzuki Italia Andrea Simari.

La moto è una rivisitazione della Suzuki Katana , uno dei modelli più controversi della fine anni 70 inizio anni 80. Una moto 4 cilindri in linea di 999 cc., presenta un look retrò fedele alla sua antenata degli anni 80 ma equipaggiata con componentistica moderna.

Tanti appassionati hanno colto l'occasione per vedere la nuova moto presso la Concessionaria Ugolini Motorciclo, che dopo la presentazione agli invitati e alla stampa, ha offerto un ricco buffet preparato e servito da personale cordiale ed esperto, in particolare Anna, Cristina, Mimmo e altro staff della Pasticceria Gardini & Raimondi di Rimini. Al termine della manifestazione, una bellissima torta raffigurante la nuova Suzuki Katana, che hanno tagliato i fratelli Giampiero e Paolo Ugolini poi servita a tutti i presenti.

Ballante