Due distinti incendi di bosco nell'entroterra ai confini con la provincia di Rimini

Cronaca

Verghereto

| 18:24 - 27 Febbraio 2019

Incendio nel bosco in località Tavolicci.

Il caldo anomalo per il periodo (temperature sui 17-18°) e la grande siccità hanno innescato i primi incendi boschivi. Mercoledì 4 squadre dei Vigili del Fuoco più l'elicottero hanno lavorato per più di sei ore per spegnere due roghi nel comune di Verghereto, ai confini della Provincia di Rimini: uno scoppiato in località Tavolicci, l'altro in località Castelpriore. Anche da Novafeltria è partita una squadra dei Vigili del Fuoco, formata da due mezzi e cinque uomini, per domare le fiamme, partendo dall'area interessata a Tavolicci. L'intervento è iniziato alle 11.45 circa per concludersi intorno alle 18.