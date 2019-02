Giulia Sarti, fascicolo sulle foto intime messe online trasmesso alla procura di Bologna

Attualità

Rimini

| 17:32 - 27 Febbraio 2019

Giulia Sarti.

Il fascicolo sulle foto intime di Giulia Sarti è stato mandato dalla Procura di Rimini a quella distrettuale di Bologna, per competenza. Lo si legge nella richiesta di archiviazione del fascicolo per appropriazione indebita a carico dell'ex compagno della parlamentare M5s Andrea Tibusche Bogdan. Sarti e Bogdan si conobbero proprio a causa delle immagini, quando Sarti si rivolse a lui, consulente informatico, dopo la violazione della propria posta elettronica personale e istituzionale: una relazione durata fino a dicembre 2017. Il Procuratore di Rimini Elisabetta Melotti e il pm Davide Ercolani hanno disposto lo stralcio dei reati di divulgazione tramite internet di foto hard, precedentemente acquisite in maniera illecita e di diffamazione.