Senza biglietto é costretto a scendere dal treno: scoppia la sua ira, danneggia arredi della stazione

Rimini

| 16:07 - 27 Febbraio 2019

Controllore sul treno (foto di repertorio).

Martedì pomeriggio la Polfer è intervenuta su un Intercity, all'altezza di Rimini, dopo che il controllore aveva scoperto un passeggero senza biglietto e documenti, un 24enne del Ghana. Il giovane, costretto a scendere dal treno, ha iniziato a dare in escandescenze, minacciando gli agenti e danneggiando gli arredi della stazione ferroviaria di Rimini. Il 24enne è finito così in manette per resistenza, oltraggio e minaccia a pubblico ufficiale, danneggiamento aggravato. Processato per direttissima, è stato condannato a 15 mesi, giovandosi del beneficio della pena sospesa. Nei suoi confronti è stato disposto l'obbligo di firma.