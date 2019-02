Semina lo scompiglio in centro storico a Rimini: rovescia cassonetti e spintona i passanti

Cronaca

| 15:57 - 27 Febbraio 2019

Squadra Volante in azione di notte a Rimini.

Momenti di concitazione, nella notte tra martedì e mercoledì, in zona centro storico a Rimini. Un 38enne originario della Provincia di Torino, senza fissa dimora e con precedenti di Polizia, è stato visto mentre rovesciava i cassonetti, urlando ai passanti e in alcuni casi spintonandoli. La Squadra Volante, intervenuta sul posto, ha notato il 38enne in mezzo alla strada, mentre l'autista di un autobus Start Romagna suonava il clacson per richiamare l'attenzione. Alla vista della Polizia, il 38enne ha cercato di far perdere le sue tracce entrando in un'area condominiale, venendo però raggiunto e bloccato, non prima di aver spinto un poliziotto, facendolo sbattere contro un muretto. L'uomo è stato portato in Questura, dove ha continuato ad assumere un atteggiamento violento, ed è stato arrestato per resistenza e violenza a pubblico ufficiale. E' stato processato per direttissima mercoledì mattina e condannato a 6 mesi di reclusione, con applicazione della misura cautelare dell'obbligo di firma.