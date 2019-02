Valerio Mastrandrea presenta al cinepalace di Riccione il film 'Domani è un altro giorno'

Eventi

Riccione

27 Febbraio 2019

Valerio Mastandrea è ospite venerdì 1 marzo alle ore 20 al Cinepalace di Riccione a presentare il film che lo vede protagonista, assieme a Marco Giallini, Domani è un altro giorno regia di Simone Spada.



Domani è un altro Giorno, il film diretto da Simone Spada e scritto da Giacomo Ciarrapico e Luca Vendruscolo, vede protagonisti Giuliano (Marco Giallini) e Tommaso (Valerio Mastandrea)



I due sono amici da trent'anni ma li aspettano i quattro giorni più difficili di questa lunga e profonda amicizia. Tommaso vive da tempo in Canada e insegna robotica. Giuliano è rimasto a Roma e fa l'attore. Entrambi sono romani "dentro", seppur con caratteri molto diversi: Giuliano estroverso e pirotecnico, Tommaso riservato e taciturno. Giuliano, l'attore vitalista, seduttore e innamorato della vita è condannato da una diagnosi terminale e, dopo un anno di lotta, ha deciso di non combattere più. Ai due amici di una vita rimane un solo compito, il più arduo, quasi impossibile: dirsi addio. E hanno solo il tempo di un lungo weekend, quattro giorni. Quando Tommaso arriva a Roma bastano poche battute per ritrovare la complicità, quella capacità di scherzare su tutto è fondamentale per esorcizzare l'inevitabile. Inizia così per i due amici un "road movie dei ricordi". C'è qualche conto da chiudere, ma soprattutto un luogo antico e ricco da ritrovare, da ripercorrere, da riconoscere come qualcosa per cui ne è valsa la pena: è lo spazio intatto e inattaccabile della loro amicizia. Con loro "viaggia" un terzo incomodo, Pato, un bovaro bernese dallo sguardo sperduto, che per Giuliano è praticamente un figlio. Il primo dei conti da chiudere, è trovare una sistemazione proprio a Pato. I quattro giorni della loro ritrovata amicizia sono finiti. Tommaso sta per prendere l'aereo e non si vedranno mai più. Ma il vecchio istrione Giuliano non può lasciare che l'amico gli rubi la scena neanche una volta ed è suo l'ultimo coup de théâtre.



I quattro giorni intensi che i due amici trascorrono insieme nella pellicola sono stati vissuti nel 2015 nel film spagnolo-argentino Truman - Un amico vero è per sempre, vincitore di cinque premi Goya. In questo remake italiano, dunque, Valerio Mastandrea e Marco Giallini interpretano i ruoli precedentemente ricoperti da Javier Cámara e Ricardo Darín, rispettivamente, l'introverso amico trasferitosi in Canada e l'estroverso attore malato terminale.