Clima pazzo con temperature da aprile. Break piovoso venerdì, ma feste di carnevale 'salve'

Attualità

Rimini

| 14:37 - 27 Febbraio 2019

E' clima pazzo, con temperature tipiche di aprile su tutta l'Italia. Caldo e bel tempo, con qualche pioggia attesa solo tra venerdì e sabato soprattutto al Centrosud, quando è previsto una breve e lieve abbassamento delle temperature e una successiva risalita su valori sopra la media. Secondo il meteorologo di 3bmeteo.com, Francesco Nucera, nel nostro Paese prosegue la fase secca che, fatte eccezione per due irruzioni fredde, "viene dominata da giorni da un anticiclone tanto potente quanto anomalo, dalle caratteristiche quasi estive". Le temperature diurne raggiungono valori massimi superiori alle medie anche di oltre 8-10 gradi, con punte di oltre 18-20 gradi al Centronord: sono valori tipici di aprile piuttosto che di fine febbraio. "Solo un anno fa, in questi giorni - rileva Nucera - venivamo invece interessati dai gelidi venti di buran con gelo e neve fino in pianura, anche a Roma". Non va meglio nel resto d'Europa, dove si raggiungono valori ancora più eccezionali: "caldo record registrato su Isole Britanniche, Francia, Olanda, Belgio non solo in febbraio - spiega il meteorologo di 3bmeteo.com - ma per l'inverno in generale, con punte di 18-20 gradi e persino un picco di 21 gradi registrato in Inghilterra. Stiamo parlando di temperature sopra la media anche di 10-15 gradi e che si dovrebbero registrate a primavera inoltrata (se non addirittura in estate sulle Isole Britanniche). Nel frattempo in Spagna si superano già punte di 24-25 gradi, mentre il freddo invernale batte ritirata sull'Europa più orientale".



LA SITUAZIONE DEL RIMINESE. Le città di pianura e di bassa collina registrano temperature con valori massimi tra 17-18° nella giornata di mercoledì (dati Emilia Romagna Meteo), mentre sulla costa si sono registrate massime inferiori a 15°. Fanno eccezioni le due stazioni meteo delle vie interne di Rimini (qui valori simili a quelli della pianura e bassa collina riminese). Secondo Arpae, il riminese sarà interessato da deboli piogge nel pomeriggio di venerdì. Domenica asciutta, salve dunque le feste di carnevale che interesseranno il territorio, da Rimini a Novafeltria.