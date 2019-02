I sardoncini serviti al Parco Nazionale dello Stelvio: il gemellaggio culinario tra Cattolica e Peio

Attualità

Cattolica

| 14:02 - 27 Febbraio 2019

Gemellaggio Cattolica-Peio.

Manca poco all'appuntamento che porterà una delegazione del Comune di Cattolica in Val di Pejo per promuovere la “Regina” dell’Adriatico ed organizzare una speciale degustazione di pesce in alta quota. Si tratta della “seconda tappa” del progetto “Mare & Monti”, l’azione di co-marketing tra le Amministrazioni di Cattolica e Peio, stazione sciistica e termale trentina all’interno del Parco Nazionale dello Stelvio. Lo scorso agosto, la cordata formata dal Sindaco di Peio Angelo Dalpez, dal Presidente dell’Associazione albergatori Aurelio Veneri, dal Presidente del consorzio Turistico Marco Canella e del Direttore Stefano Cronst, dall’Assessore al Turismo Mauro Pretti e dal Presidente delle Funivia Pejo 3000 Marco dell’Eva, ha portato in piazza I° Maggio le peculiarità della cittadina trentina. Un vero e proprio “Villaggio Pejo” con vetrine di prodotti del territorio e le rappresentanze di Terme, Funivie, Maestri di Sci ed il Consorzio turistico. Un simpatico Talk-show, moderato dal regista sportivo trentino Sandro Demanincor, ha visto anche la partecipazione di una madrina d’eccezione: Alice Rachele Arlanch, Miss Italia 2017.

CATTOLICA OSPITE DI PEIO. Adesso, a parti inverse, Cattolica è “pronta ad andare a Peio – spiega l'Assessore al Turismo Nicoletta Olivieri - nel weekend del 9 e 10 Marzo. Faremo degustare i nostri prodotti tipici organizzando una grande grigliata di sardoncini. Porteremo, inoltre, un testimonial d'eccezione in grado di coinvolgere con la propria “romagnolità”. Si tratta del comico Paolo Cevoli che la domenica sarà al centro di un talk-show condotto da Claudia Penoni, una tra le più amate attrici legate al programma Zelig. Inoltre un mega sdraio, sul quale sono impressi logo ed immagine di Cattolica, trova spazio alla base della loro Funfor Pejo 3000, una delle cinque funicolari all'avanguardia esistenti in Europa. Sarà una attrattiva per sciatori ed i turisti che credo non perderanno occasione di immortalare con foto e selfie”. A collaborare alla buona riuscita dell'appuntamento la Cooperativa “Casa del Pescatore”, le associazioni degli operatori turistici, ed i marchi di birra Viola, olio Bigucci e vini Ennio Ottaviani, presenti con propri stand e degustazioni dei lori prodotti. Ci sarà spazio, inoltre, per un punto informativo presso il quale si distribuirà materiale promozionale sulle attività estive nella Regina.

IMPORTANTE VETRINA. Giusto per citare alcune cifre, la stagione invernale 2017/2018 ha fatto registrare nel comprensorio della Val di Pejo (Valli di Sole, Peio e Rabbi) oltre 200mila arrivi per un totale di più di un milione di presenze negli esercizi alberghieri. “Si tratta di un flusso turistico formato per il 70% da stranieri – aggiunge il Sindaco Mariano Gennari – e questo per noi rappresenta una importantissima vetrina. Così come, viceversa, il nostro turismo balneare è rappresentato da una clientela a cui Peio può ambire ad affacciarsi per la sua stagione invernale”. “Andiamo avanti in questa amicizia – conclude la Olivieri - per sostenere i rispettivi territori e creare nuove sinergie ed occasioni di scambio con eventi promozionali che evidenzino tutte le risorse a nostra disposizione, da quelle ambientali a quelle sportive”.