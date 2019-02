Pubblicato il bando per l'iscrizione al nido d'infanzia 'Il grillo parlante' di Verucchio

Attualità

13:34 - 27 Febbraio 2019

Nido di infanzia (foto di repertoro).

Verucchio ha pubblicato il Bando per l’iscrizione al Nido d’Infanzia “Il Grillo Parlante” per l’anno educativo 2019/2020 per bambini di età compresa tra 8 e 33 mesi (compiuti al 30/09/2019).

L’obiettivo primario dell'Amministrazione comunale è quello di offrire un servizio in grado di fare fronte ai reali bisogni dell’utenza, mantenendo l’eccellenza del ruolo educativo fornito. Al netto di eventuali variazioni all'Indice FOI (Istat) calcolati a luglio 2019, le tariffe restano invariate rispetto quelle dell'anno in corso.

La modulistica d'iscrizione è reperibile sul sito internet http://www.comune.verucchio.rn.it all’Ufficio URP, Ufficio Servizi Educativi del Comune di Verucchio e Ufficio Anagrafe di Villa Verucchio.

Le domande dovranno essere presentate personalmente, entro e non oltre le ore 12,30 del 30 marzo, in uno degli uffici sopraelencati o a mezzo posta o fax, posta elettronica certificata e ordinaria, nei tempi e nelle modalità indicate su apposito bando. Le richieste fuori termine saranno collocate in una lista d’attesa aggiornata dinamicamente secondo i criteri della graduatoria.

L'apertura settimanale del Servizio, dal lunedì al venerdì, è ripartita secondo un orario giornaliero ricompreso dalle ore 8,00 alle ore 16,00 per il Tempo Pieno e dalle ore 8,00 alle ore 13,00 per il Part-Time. Potrà essere presentata richiesta di ingresso anticipato (7.30/8.00) all’atto della domanda di iscrizione ed in corso d’anno per documentate esigenze lavorative. Per il servizio Part-Time sarà anche possibile richiedere l'uscita posticipata (13.00/13.20).

“Già dall'anno in corso abbiamo riscontrato un aumento delle iscrizioni – rileva l'Assessore alle Politiche Educative Eleonora Urbinati - segnale importante che denota almeno due aspetti: la qualità del servizio erogato riconosciuta dagli utenti e, con molta probabilità, segnala una lieve ripresa economica nella possibilità di spesa familiare. Anche sulla base di questi indicatori, stiamo lavorando al prolungamento del servizio nel mese di luglio che concretizzeremo nel caso in cui si raccoglierà un'adeguato numero di richieste da parte dei genitori”

Al fine di sperimentare il servizio, sono state calendarizzate le giornate di “Open Day” presso il Nido Comunale “Il Grillo Parlante”. Sabato 9 marzo un accesso alle dalle 9,30 ed uno alle alle 10,45; giovedì 14 marzo alle16,15 o alle 17,30. Le famiglie interessate potranno scambiare opinioni con le educatrici e la pedagogista e ricevere informazioni utili per comprendere l’importanza che svolgono i processi educativi già dalla prima infanzia. La partecipazione è libera e non prevede particolari obblighi.