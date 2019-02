La giornata del sorriso a conclusione del social contest fotografico

Attualità

27 Febbraio 2019

Chiara Pierobon e Antonella Tani.

A conclusione di Ariminum City Ride, il social photo contest che ha avuto come scenario il centro storico di Rimini e come interpreti commercianti e cittadini che si sono prestati a regalare un sorriso allo scatto fotografico, il Poliambulatorio Ariminum porta in scena “La Giornata del sorriso”, sabato 2 marzo dalle ore 16.00 alle 19.00, in Viale Pascoli 67 a Rimini.



L’iniziativa promossa dal Poliambulatorio Ariminum è ispirata da un concetto di benessere a 360 gradi e avrà come relatrici d’eccezione la formatrice Chiara Pierobon, e la dott.ssa Antonella Tani.

Chiara Pierobon, esperta in campo olistico che vanta anni di studi e di pratica nell’ambito della medicina naturale e della psicosomatica, e la dott.ssa Antonella Tani, igienista dentale, guideranno i partecipanti in un percorso esperienziale che avrà come focus il sorriso, interiore ed esteriore, e che mira alla scoperta della propria vera personalità e dei talenti che essa racchiude.



Un momento di confronto e d’interazione che le vedrà impegnate - ciascuna per i settori di competenza- nell’illustrare come il vero benessere arrivi dalla consapevolezza profonda di se stessi e come da questo possa scaturire un sorriso che illumina il volto, che fa bene non solo a chi lo sfodera, ma anche a chi lo riceve.



A fine conferenza, un aperitivo a cura del Panificio Fellini.

L’ingresso alla “Giornata del Sorriso” è libero, ma è preferibile prenotarsi al Poliambulatorio Ariminum tel. 0541-392298