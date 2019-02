Giampiero Piscaglia è il nuovo assessore alla cultura del Comune di Rimini

Attualità

| 13:01 - 27 Febbraio 2019

Giampiero Piscaglia neo assessore alla cultura del Comune di Rimini.

E’ Giampiero Piscaglia il nuovo assessore alla Cultura del Comune di Rimini. Nella mattinata di oggi il Sindaco Andrea Gnassi ha attribuito al dottor Piscaglia la delega alla Cultura, sino al 31 gennaio assunta da Massimo Pulini.

Una nomina nel segno della continuità di un tracciato che l’Amministrazione comunale di Rimini ha intrapreso fin dal suo insediamento e che ha visto proprio in Giampiero Piscaglia uno fautori nella sua qualità di Dirigente del Dipartimento “Città dinamica e attrattiva”. Ruolo che ha mantenuto fino al 31 dicembre scorso quando, col collocamento a riposo, ha esaurito la sua esperienza professionale quarantennale - tutta all’interno del settore della cultura in cui era entrato per concorso nel 1980 - di dirigente comunale.

A tre mesi dall’inaugurazione del Teatro Amintore Galli e nell’anno della progettazione del nuovo Museo internazionale dedicato a Federico Fellini, il Comune di Rimini con la nomina ad assessore di Giampiero Piscaglia non disperde il patrimonio tecnico, di professionalità e di competenza di uno dei propri protagonisti di quell’impegno, ma rafforza, con un nuovo ruolo e nuovi compiti, il percorso di cambiamento in atto della città per dare funzione e ruolo propulsore e nuova a Rimini, rigenerando intorno ai luoghi del’identità e agli spazi della cultura e delle relazioni un modello di sviluppo capace di produrre nuova ricchezza, occupazione, benessere.