Giocolieri, maschere e musicisti per ColorCoriandolo, il carnevale di Rimini

| 12:22 - 27 Febbraio 2019

ColorCoriandolo in piazza Cavour a Rimini.

Dopo il successo delle passate edizioni, torna ColorCoriandolo, il tradizionale appuntamento del Comune di Rimini con il Carnevale. L'evento, organizzato da Made Officina Creativa, giunto alla diciottesima edizione, su svolgerà nei pomeriggi di domenica 3 Marzo e martedì 5 Marzo, in Piazza Cavour. Giocolieri, musicisti e acrobati giungeranno a Rimini per divertirsi insieme ai tanti bambini che come ogni anno affollano Piazza Cavour, armati di coriandoli e stelle filanti.

Nel pomeriggio del 3 marzo una divertente e coinvolgente Brass Band, con ricchi e variopinti abiti danzerà e giocherà con i bambini, trasformati in belve feroci, clown e fatine dalla prodigiosa arte di Madame Truccabimbo.

Il 5 marzo invece si svolgerà una grande festa per grandi e piccini, animata dalla musica di Radio Bruno e dalla verve dei suoi simpatici DJ. I frizzanti animatori, scandiranno i diversi momenti del pomeriggio, introducendo gli artisti, guidando i divertenti balli, regalando nuovi e simpatici gadget. Clown e giocolieri doneranno alla festa quel tocco magico che lascia ancora a bocca aperta i bambini. Una trascinante esibizione di Zumba Kids farà ballare tutti i presenti.

Per riscaldare e ridare energia alla Piazza, saranno offerti da Confartigianato i tradizionali dolci di Carnevale. Come ogni anno non potrà mancare poi la sfilata dei costumi per tutti i bambini presenti.

Tutti gli spettacoli, promossi dal Comune di Rimini, avranno come luogo aggregativo e scenografico la romantica Giostra Francese, che abbellirà lo scenario di Piazza Cavour fino al 7 marzo.

Per l'occasione l'attrazione sarà fruibile gratuitamente dalle classi degli asili e delle scuole elementari di Rimini, dal lunedì al venerdì previa prenotazione effettuata almeno un giorno prima al numero 339/2718797 (Sig.ra Simona Savina).