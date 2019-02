Calcio 2a Cat: Antonio Bianchi si dimette da allenatore della Colonnella

Sport

Rimini

| 10:04 - 27 Febbraio 2019

Nel riquadro Antonio Bianchi ex allenatore Colonnella.

Antonio Bianchi ha rassegnato le dimissioni da allenatore della Colonnella, formazione del campionato di 2° categoria girone Q. I gialloblu si trovano al nono posto in classifica, con 19 punti, a +4 sulla zona playout, schierando una formazione infarcita di giovani classe 2000 e 2001 (tra questi Leonardo Becchimanzi, centrocampista ex Rimini). Nelle ultime due gare avevano conquistato quattro punti: vittoria 2-0 in casa con il Torre Pedera e pari in trasferta 1-1 con la Promosport. Un addio senza polemiche per mister Bianchi, per diversità di vedute con la società, ma con l'auspicio che la squadra possa conseguire l'obiettivo di inizio stagione, la salvezza. L'allenatore era alla quinta stagione sulla panchina della Colonnella, nel campionato 2015-16 aveva conquistato la promozione in Prima Categoria.