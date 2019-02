Nuova rotatoria sulla SS16: ancora disagi e lunghe code. Ancora lavori in corso

Attualità

Rimini

27 Febbraio 2019

Lavori in corso per la nuova rotatoria all'altezza della ditta Valentini.

Ancora code sulla Statale 16 all'altezza dei lavori per la rotatoria Valentini a Rimini. Sono diverse le segnalazioni di lettori di altarimini.it che protestano per il disagio al traffico nelle ore di punta. "Mentre il Sindaco rimarca il mancato avvio dei lavori per le due rotatorie sulla SS16" scrive un lettore al numero 347 8809485 "proseguono i disagi sulla stessa statale all'altezza della ditta Valentini, che dovevano essere già conclusi. Abbiamo una data certa e qualcuno controlla questi lavori?"