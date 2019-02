Perde 500 euro per strada a Riccione, ritrovati dalla Polizia Municipale

Attualità

Riccione

| 07:41 - 27 Febbraio 2019

La Polizia riconsegna i soldi ritrovati alla legittima proprietaria.

La Polizia Municipale ritrova la pensione di una signora di Riccione. E' successo martedì mattina. La donna, una pensionata settantenne, aveva ritirato 500 euro dalla banca. Vincenzo, un agente della Polizia Locale di Riccione, Misano Adriatico e Coriano ha trovato le banconote per terra in via Ferrara mettendosi subito all'opera per risalire al proprietario. Assieme ai soldi c'era anche la ricevuta della banca dove era stato effettuato il prelievo. Nel giro di poco è stato così possibile rintracciare la signora che ha potuto così rientrare in possesso del suo denaro.

"Il nostro lavoro è aiutare le persone" dicono gli agenti "e storie a lieto fine come queste ci riempiono d’orgoglio".