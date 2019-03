Notti di follia: bottiglie, vernice e insulti contro abitazione di una famiglia riminese

Cronaca

Coriano

| 05:38 - 03 Marzo 2019

Lancio di una bottiglia contro abitazione, foto di repertorio.

Lanci di bottiglie e di vernice contro la loro abitazione, ma anche insulti. Un incubo del venerdì notte per una coppia di coniugi di Coriano, lui 49enne, residenti in una zona di campagna, che per lunghi periodi è stata presa di mira da una banda. Al momento sono ancora ignoti i motivi di questi raid: l'imputato del processo, l'unica persona identificata - un 24enne di Coriano - non ha mai avuto motivi di acredine verso i due coniugi e la loro famiglia. Potrebbe essersi trattata dunque di una bravata "prolungata" nel tempo, con vittime "casuali", che al giovane è costata la denuncia per danneggiamento aggravato e molestie. Il 49enne ha presentato ben tre querele differite nel tempo, attraverso il proprio legale, l'avvocato Valentina Baroni.



I RAID VANDALICI - La persecuzione a carico dei coniugi è iniziata a fine 2014 e si è interrotta nel 2015. Altri episodi si sono poi registrati fino all'estate del 2016. Sempre di venerdì notte, alle due o alle cinque: un'automobile in transito, lancio di bottiglie di vino e birra vuote, addirittura lanci di vernice. I vandali accompagnavano le loro scorribande con insulti e grida: "t**a, siete delle m**e". Oltre a vivere nell'ansia costante per queste incursioni notturne, i padroni di casa hanno dovuto far fronte anche ai danni: una volta il lancio di bottiglie ha rotto il finestrino dell'auto della moglie, in un'occasione è stata vandalizzata una nicchia votiva a Padre Pio, senza tralasciare i danni ai muri e alle serrande delle finestre.



GLI APPOSTAMENTI - Il padrone di casa inizia gli appostamenti, individua il modello dell'automobile (con a bordo cinque persone) e soprattutto il numero di targa. Dal numero di targa gli investigatori sono risaliti all'imputato, un 24enne di Coriano, difeso dall'avvocato Angelo Trezza. Il processo è stato rinviato in estate per l'inizio della fase istruttoria.