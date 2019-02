Venerdì 1° marzo al Lavatoio una serata dedicata all’ospedale di Santarcangelo

Eventi

Santarcangelo di Romagna

| 16:34 - 26 Febbraio 2019

Ospedale "Franchini" di Santarcangelo.

Venerdì 1° marzo alle ore 21 presso il Lavatoio è in programma un incontro dedicato alla storia dell’ospedale Achille Franchini di Santarcangelo organizzata dall’Associazione Santarcangiolese “Paolo Onofri”, in collaborazione con Pro Loco Santarcangelo, Avis e IOR. Nel corso della serata, un racconto a più voci ripercorrerà i momenti cruciali che dagli anni ’80 ad oggi hanno trasformato l’ospedale civile di Santarcangelo nella struttura che conosciamo.



L’incontro precede la pubblicazione, al momento in corso, di un libro dedicato alla storia del Franchini e del vecchio edificio dell’ospedale dove da aprile 2014 si è insediata la biblioteca comunale Antonio Baldini. Nell’aprile 2019 – in occasione del quinto anniversario di questo avvenimento storico per la città – sarà appunto presentato un libro realizzato per volontà della biblioteca stessa con la collaborazione dell’associazione “Paolo Onofri”, della Pro Loco di Santarcangelo e del gruppo Amici Biblioteca Santarcangelo(ABS). . Nel corso della serata del 1° marzo saranno dunque anticipati alcuni contenuti del volume che narra la storia che ha portato alla struttura ospedaliera di cui oggi può godere non solo la cittadinanza di Santarcangelo ma un territorio più ampio legato al distretto di Rimini Nord.



Tre gli interventi in programma realizzati dai soci dell’associazione “Paolo Onofri”, che ripercorreranno alcuni dei momenti più significativi della storia del Franchini: Francesco Soldati, ex Direttore Amministrativo delle Unità Sanitarie Locali , parlerà dell'introduzione delle Usl avvenuta nel 1981 e delle ricadute sul nostro territorio; Giuseppe Raco, ex Primario chirurgo ff. dell’Ospedale di Santarcangelo , racconterà le trasformazioni subite dall'ospedale negli anni ’80 e ’90 mentre Giorgio Ioli, ex primario di Medicina Generale dell’Ospedale di Santarcangelo e Presidente dell’Associazione P.Onofri , farà un intervento sul consolidamento della struttura da metà anni ’90 a oggi. Remo Vigorelli presenterà la serata e leggerà alcuni brani tratti dal libro in pubblicazione.